Milan Femminile, questa mattina la ripresa degli allenamenti in vista del match contro la Fiorentina

Questa mattina il Milan Femminile ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Vismara in vista della partita di campionato contro la Fiorentina prevista per domenica 9 maggio alle ore 12.30. Questa è una sfida importante che potrebbe sancire la matematica certezza per le ragazze di Maurizio Ganz di partecipare alla prossima Champions League. Sarà una sfida fra bomber: Valentina Giacinti per il Milan e Daniela Sabatino per la Fiorentina.