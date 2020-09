Milan Femminile, rossonere al lavoro al Vismara in vista del match contro il Pink Bari

Il profilo Twitter del Milan ha pubblicato alcune foto dell'allenamento odierno della squadra femminile di Maurizio Ganz che ha lavorato al Centro sportivo Vismara in vista del prossimo match di campionato contro il Pink Bari, in programma sabato alle 17.45.

