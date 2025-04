Milan Femminile, rossonere oggi in campo contro la Juventus: orario e info della gara

Venerdì santo in campo per il Milan femminile, di scena allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella per affrontare la Juventus nella sfida valida per la 7ª giornata della Poule Scudetto di Serie A 2024/25. Da un lato la squadra di Coach Bakker, unica imbattuta nella seconda fase del campionato; dall'altro le bianconere di Canzi, a un passo dalla conquista del sesto Scudetto della loro storia. Una partita da non perdere.

NUMERI E STATISTICHE

Il Milan non ha perso nessuna delle ultime cinque partite di Serie A (2V, 3N) e non registra una striscia di imbattibilità più lunga dal periodo febbraio-maggio 2024 (10 – 8V, 2N). Le rossonere, inoltre, dopo il 3-1 e il 5-3 con Roma e Fiorentina, potrebbero vincere tre gare di fila per la seconda volta nel campionato in corso – la prima tra settembre e ottobre. Da una parte, il Milan è la squadra che nella Serie A in corso ha segnato più gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco (11); dall'altra, la Juventus è quella che in percentuale ne ha concessi di più nel parziale: il 33% (9/27), inclusi uno nell'ultimo turno con la Roma e uno nella sfida più recente con le rossonere del 9 marzo (Karczewska all'89'15").

QUI SERIE A FEMMINILE

La partita di Biella è stata affidata alla direzione di Antonio Di Reda, arbitro della sezione di Molfetta. A completare la designazione i guardalinee Tomasi (Schio) e Bracaccini (Macerata) oltre al quarto ufficiale, Rinaldi di Novi Ligure.

Due appuntamenti importanti per la 7ª giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile: apre Juventus-Milan venerdì 18 aprile alle 17.30, chiude Inter-Roma sabato 19 aprile alle 15.00.