Milan Femminile, Tucceri Cimini: "Faremo di tutto per non deludere i tifosi"

Il difensore del Milan femminile Linda Tucceri Cimini ha parlato sulle colonne di Tuttosport della sfida di domani contro la Juventus, big match della Serie A femminile, e del momento in casa rossonera: “Dal punto di vista della società quest’anno c’è stato un miglioramento ancor di più l’organizzazione. Sono ancora più chiari gli obiettivi che ci siamo posti e abbiamo un tecnico super preparato come Ganz che ci trasmette forza. Contro la Juve serve sempre un occhio di riguardo perché loro hanno giocatrici che giocano insieme da anni, si conoscono e questo è fondamentale. Ma noi non siamo da meno e le nuove arrivate hanno qualità e spessore. - continua il terzino - Secondo me il divario non esiste, il livello generale del campionato è cresciuto e ora bisogna tenere d’occhio tutte le squadre. Noi in attacco siamo molto forti, ma abbiamo anche tanta capacità di inserirci con centrocampiste ed esterni, ma anche la Juve ha certe qualità e dal centrocampo in su hanno giocatrici che si sanno trovare quasi a memoria. Domani a Monza mi aspetto una bellissima atmosfera e tanti tifosi, faremo di tutto per non deluderli".