Milan Femminile, Verónica Boquete: la regina dei... primati!

Verónica Boquete, la miglior marcatrice della storia delle Furie Rosse: classe 1987, originaria di Santiago di Compostela e attuale centrocampista offensiva del Milan Femminile. Arriva in rossonero nel Novembre del 2020 e debutta il 15.11.2020 nel big match Milan-Roma, vinto 1-0 per le padrone di casa.

Al suo arrivo in Italia si è parlato molto della calciatrice galiziana. Con sé porta tanta esperienza in diversi campionati, qualità, classe e una tecnica sopraffina. Nel suo palmarés due titoli nazionali: il primo nel 2012 con il Tyresö FF, squadra svedese e il secondo con il Bayern Monaco nella stagione 2015-2016. A questi va aggiunta la Coppa di Francia, vinta con il Paris Saint-Germain nella stagione 2017-2018 e last, but not least, la vittoria dell’UEFA Women's Champions League con l’1.FFC Francoforte nella stagione 2014-2015, diventando così la prima calciatrice spagnola a vincere questa competizione. Nella stagione in corso conta 13 presenze in rossonero e 5 assist. Si è adattata fin da subito al campionato italiano e ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per Ganz. Che le sue doti fossero già ben note è assodato, ma a colpire ancora di più è la sua concentrazione in campo: sguardo molto attento, sangue freddo e tanta precisione. Sempre pronta a dare una mano alla squadra in ogni reparto: attenta in fase difensiva, precisa nel recupero palla e intuitiva nell’impostazione di gioco. La sua è una visione del gioco completa, a 360 gradi. Queste sono alcune delle caratteristiche della numero 87. Caratteristiche da fuoriclasse e vera Leader.

Ma non parliamo solo del campo. Ebbene sì, perché Verónica Boquete sta collezionando tanti primati preziosi anche in ambito umano e sociale, spendendosi per battaglie che vedono al primo posto i diritti delle donne e la parità di genere. Nel 2018 arriva la decisione di intitolare lo stadio di Santiago di Compostele proprio in suo nome: la dimostrazione d'amore più bella che la sua città natale potesse farle. Inaugurato nel 1993, l'Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro ha una capienza di quattordicimila posti e ospita le partita casalinghe di Compostela, Sociedad Depurtiva Compostela e Ciudad de Santiago.

Ma non è tutto, perché in questi anni la battaglia di Vero per la parità di genere non ha mai avuto fine. Nel 2013, infatti, è la prima a lanciare una petizione per chiedere alla EA Sports di inserire il calcio femminile su FIFA. Fino ad allora le squadre di calcio femminile non erano incluse nel noto videogioco: solo nel 2016 arriva il debutto ufficiale delle nazionali femminili su FIFA.

Negli ultimi giorni Vero ha espresso un altro desiderio. Durante l’Intervista concessa a SempreMilan.com all’affermazione: durante un'intervista hai detto che ti piacerebbe giocare a San Siro... " ha risposto in questo modo:

"Sono cresciuta pensando che non sarebbe stato possibile per me anche solo sognare di giocare in stadi così grandi e importanti. Senza dubbio giocare a San Siro sarebbe un sogno e un momento davvero importante della mia carriera"

Finora infatti c’è stato un solo precedente a San Siro: la sfida Milan – Juventus del 5 Ottobre 2020, prima dell’arrivo della numero 87 in rossonero. È la prima volta che San Siro fa da palcoscenico a una partita di calcio femminile: un evento di fondamentale importanza per il mondo del calcio in Italia, che si spera possa diventare la normalità nel prossimo futuro.