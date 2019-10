Milan Femminile, Vitale: "Giochiamo per quello che abbiamo sempre sognato"

Francesca Vitale, giocatrice del Milan femminile, ha postato su Twitter una foto di gruppo, al quale ha accompagnato la descrizione: "Non ci sono parole, solo tante emozioni. Giochiamo per quello che abbiamo sempre sognato, sperato e voluto. Per chi è nato, ha vissuto o è arrivato a Milano, il Derby è una storia diversa. Oggi abbiamo la fortuna e l’onore di giocare il nostro. Oggi c’è Inter - MILAN!" L'incontro è previsto alle ore 15.00, che sarà possibile seguire in LIVE qui su MilanNews.it.

