Milan, figuraccia da evitare: mai cinque gare senza gol

Contro la Spal, Higuain e soci hanno un obiettivo ben preciso: vincere (quindi segnare) per evitare di entrare nel libro dei record rossonero come la squadra ad aver collezionato cinque gare di fila senza gol. I rossoneri sono a digiuno da quattro giornate di campionato, situazione già verificatasi in passato, mentre il periodo di astinenza più lungo della storia milanista - come riporta Tuttosport - si accavalla tra due stagioni, ovvero tra le ultime due partite del 1929-30 e le prime quattro dell’annata successiva. In caso di assenza di gol contro la Spal, dunque, il Milan stabilirebbe un nuovo record negativo in fase realizzativa all’interno di un singolo campionato.