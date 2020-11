Milan-Fiorentina, al termine del match Bonaventura ha salutato con affetto gli ex compagni

Dopo parecchi anni in rossonero, la scorsa estate Jack Bonaventura è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina. L'addio al Milan di Jack, svincolato dai rossoneri, è stato sicuramente difficile e doloroso per centrocampista; toccante l'immagine del numero 5 in lacrime al centro di San Siro il giorno della sua ultima presenza col Diavolo. I rapporti con lo spogliatoio sono ancora ottimi, e infatti al termine della sfida odierna, vinta 2-0 dal Milan, Bonaventura ha salutato con piacere ed affetto tutti i suoi ex compagni, che ovviamente hanno ricambiato con piacere.