MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da transfermarkt, Stefano Pioli ha affrontato la Fiorentina in 18 occasioni da quando fa l’allenatore. Il bilancio per l’attuale tecnico rossonero è di 9 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte. Il match dell’andata ha visto trionfare il club toscano per 4-3.