Milan-Fiorentina, la probabile formazione dei rossoneri: Gattuso sceglie il 4-3-3 con Calabria e Calhanoglu mezz'ali

Gennaro Gattuso è stato costretto a inventarsi una nuova formazione, per la sfida di domani contro la Fiorentina. L'ultima settimana ha privato i rossoneri di Bakayoko, Kessie e Bertolacci. Per questo, il tecnico milanista è dovuto correre ai ripari, disegnando un inedito 4-3-3. In difesa, la novità principale sarà Abate terzino destro che sostituirà Calabria, avanzato nel ruolo di mezz'ala destra. Il centrocampo sarà composto da Mauri e Calhanoglu. In attacco, invece, giocherà Higuain, insieme a Suso e Castillejo.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez: Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.