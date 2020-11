Milan-Fiorentina, la puoi vedere in diretta streaming su DAZN

La capolista Milan scendera in campo domenica pomeriggio contro la Fiorentina.

Guarda il match su DAZN domenica 29 novembre alle 15:00

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Donati

Stefano Pioli sfida una delle squadre che ha allenato in passato: la Fiorentina, reduce da un cambio in panchina nella sosta per le nazionali, e ora determinata a portare a casa punti pesanti da San Siro.

Sottoscrivendo il tuo abbonamento ora potrai vedere più sfide dei Rossoneri visto che giocheranno tre volte su DAZN in meno di un mese: i prossimi appuntamenti saranno la trasferta contro il Genoa, 16 dicembre, e la sfida casalinga con la Lazio il 23 dicembre.