Milan fuori dalla lotta scudetto ed Inter favorita. Il pronostico di Jungovic

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juventus Vladimir Jungovic, campione d'Europa e nel mondo con i bianconeri nel 1996, ha parlato non solo della Vecchia Signora ma anche della lotta per lo scudetto che al rientro dalla sosta inizierà ad entrare finalmente nel vivo, e nella quale non ha a sorpresa inserito il Milan di Paulo Fonseca. Queste le sue dichiarazioni.

Pronostico scudetto?

"L'Inter è più avanti ed è favorita: squadra e gioco sono collaudati, in panchina è rimasto Simone Inzaghi. Mi aspetto che la Juventus lotti fino alla fine. sarà un bel campionato perché Conte non gioca per partecipare e sarà così anche a Napoli. Antonio darà fastidio e con Lukaku ha già conquistato uno scudetto ai tempi dell'Inter".