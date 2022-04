Milan, fuori Kessie e Romagnoli, dentro Sanches e Botman

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta stamattina il Corriere della Sera, l'asse Milano-Lille è più che mai calda. La società rossonera, con ogni probabilità, perderà due pedine importanti in estate come Kessie e Romagnoli. I nomi per rimpiazzarli riportati dal CorSera sono quelli di Renato Sanches e Sven Botman, entrambi giocatori del Lille. Per il primo il prezzo sarebbe vantaggioso (in scadenza nel 2023) e fissato sui 20 milioni; per il secondo invece, secondo il quotidiano generalista, le cose sono già praticamente fatte.