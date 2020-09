Milan, Gazidis il manager "intoccabile" di Elliott

Per il fondo Elliott, Ivan Gazidis è intoccabile. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sul manager sudafricano, "l’uomo di fiducia" e "con pieni poteri" della proprietà rossonera. L’a.d. è anche "l'uomo dei conti, che decide pure il mercato". È quello che deve far rinascere il Milan e riportarlo in Champions. Ci sta provando - osserva Tuttosport - non è semplice ma "l’ambizione è quella di riportare il club ai suoi livelli", ha dichiarato ai microfoni di The Athletic.