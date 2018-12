Milan, Gazidis rilancia le ambizioni del club

In un momento di difficoltà per gli infortuni e per qualche partita giocata sottotono, il Milan prova a rilanciare le ambizioni per il futuro. Ci ha pensato l’amministratore delegato del club, Ivan Gazidis, a parlare di “progetto rilancio” della società, durante la festa natalizia del settore giovanile che si è tenuta ieri sera allo stadio San Siro: “Cerchiamo di riportare il Milan al top, sono felice di far parte di questo processo. Sto lavorando per imparare, sono felice di essere stato accolto in questo club", ha confessato l’ex manager dell’Arsenal. Il piano è riportare il Milan in alto grazie all’aumento dei ricavi degli sponsor e di un nuovo stadio di proprietà. E in tal senso c’è stata la conferma del presidente Paolo Scaroni: “Mi occupo del nuovo stadio del Milan e pensiamo di farlo insieme all'Inter”, ha ribadito durante la festa davanti ai tanti bambini del settore giovanile rossonero. “Mi riservo il ruolo di aiutare Gazidis ad ambientarsi, vedere questo gruppo di giovani lo rincuora tantissimo". Il club comunque dopo aver esaminato la sentenza della Camera Giudicante dell’Uefa ha deciso di fare ricorso al Tas di Losanna, poiché ritiene che la pena sia troppo dura, soprattutto per i tempi ristretti che condannano il Milan a pareggiare il bilancio in due anni e mezzo.