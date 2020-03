Milan-Genoa, storia di rinvii: è il quinto caso dal '91 ad oggi

Domani si sarebbe dovuta giocare Milan-Genoa, ma la gara è stata rinviata al 13 maggio. Questo è la quinta volta che il match tra le due squadre,; l'ultima volta è stata propio lo scorso anno per il crollo del ponte Morandi. Questi tutti i rinvii:

29/9/1991: sospesa per pioggia

29/1/1995 (a Genova): sospesa per l'uccisione di Vincenzo Spagnolo

15/4/2012: rinviata per la morte di Piermario Morosini

19/8/2018: rinviata per la tragedia del ponte Morandi

1/3/2020: rinviata per coronavirus