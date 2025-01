Milan già in campo: Conceiçao fa allenare la squadra anche al mattino

Piccolo cambio di programma per il Milan alla vigilia della sfida contro la Juventus valida per la semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà domani sera a Riyad alle 20 italiane. O sarebbe meglio dire piccola aggiunta al programma originario. Per i rossoneri oggi era prevista la conferenza stampa alle 10.30 (italiane) di Conceicao e Maignan più l'allenamento di rifinitura nel pomeriggio alle 15.30 (italiane).

Il Milan invece è già sceso in campo questa mattina, come riporta Luca Bianchin giornalista della Gazzetta dello Sport: per oggi dunque prevista una doppia seduta, qualcosa che nelle ultime gestioni tecniche a Milanello non si era praticamente mai visto. Un'altra testimonianza dei metodi di lavoro ferrei del nuovo tecnico rossonero.