Il 2020 è stato un anno molto positivo per Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero ha portato diversi punti alla squadra con i suoi interventi miracolosi, in particolare quelli sui rigori. Nell'anno solare Donnarumma ha parato quattro rigori, tre in Serie A (Ruslan Malinovskyi, Gonzalo Maroni, Ciro Immobile) e uno in Coppa Italia (Cristiano Ronaldo).