Milan-Girona, Pulisic va in panchina. Ieri Conceiçao prudente: "Non voglio rischiare"

vedi letture

Christian Pulisic ha recuperato per Milan-Girona e va in panchina: decisivo il provino di questa mattina in allenamento. Lo statunitense era uscito malconcio dalla sfida di Serie A col Como ed oggi è tornato tra i convocati dopo una settimana dall'ultima volta.

Ieri in conferenza Conceiçao aveva commentato così il suo stato di forma: "Christian rimane con noi, abbiamo allenamento domattina, vediamo come sarà. Non voglio rischiare di perderlo per un mese o per due mesi. Può andare in panchina ma è meglio non rischiare. Ma sta con noi in ritiro. Dopo, sulle altre cose: la partita di domani è la cosa più importante".

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Gabbia, Pavlović, Hernández; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Bartesaghi, Terracciano; Pulisic, Zeroli; Abraham, Camarda, Okafor. All.: Conceição.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, D. López, Krejčí, Blind; Herrera, Romeu, Van de Beek; Tsygankov, Gil; Ruiz. A disp.: P. López; Arnau, Artero, Asprilla, Danjuma, Juanpe, Martín, Portu, Selvi, Solís, Stuani. All.: Michel.