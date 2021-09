Milan, Giroud non ha mai affrontato la Juventus in carriera

Come riportato tra le statistiche di Transfermakt.it, per Olivier Giroud quella di domenica sarà la prima sfida in assoluto contro la Juventus; nonostante i tanti anni di carriera di altissimo livello alle spalle, infatti, il francese non ha mai trovato i bianconeri sulla propria strada. Quella di Torino, dunque, sarà l'occasione per rimpolpare la sua media, con la buona probabilità che possa esordire dal primo minuto.