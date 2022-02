Milan, Giroud rincorre il miglior rendimento degli ultimi anni: gol per la lotta scudetto

Olivier Giroud vuole confermarsi leader di questo Milan e con l'Udinese punta a segnare l'ottavo gol in A, che gli permetterebbe di raggiungere il miglior risultato degli ultimi 5 anni in termini di gol in campionato, mentre la doppia cifra bisognerebbe tornare indietro proprio di cinque anni ai tempi dell'Arsenal. Il tempo per provare ad abbattere questi record personali c'è e soprattutto possono essere utili anche per inseguire il sogno scudetto, titolo che al francese manca da 10 anni, quando cioè lo vinse da outsider col Montpellier. Nel mezzo grandi successi come Europa League e Champions, ma da quando è arrivato in rossonero punta con ambizione anche al titolo nazionale e sempre da underdog. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.