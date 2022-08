MilanNews.it

Secondo quanto riportato dal Comunicato Ufficiale numero 32 del Giudice Sportivo, sono arrivate le prime sanzioni disciplinari per Yacine Adli e Davide Calabria dopo le ammonizioni subite contro il Bologna. Stefano Pioli, dunque, non avrà né squalificati né diffidati per la sfida di martedì contro il Sassuolo.