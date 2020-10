Milan, gli assenti (tra infortuni e Covid) nel derby

Contro l’Inter, mister Pioli dovrà fare a meno di alcuni giocatori. Due gli assenti per Coronavirus: i difensori Duarte e Gabbia. Ancora fermo ai box per infortunio l’argentino Musacchio, mentre Conti sta gradualmente recuperando ma non verrà convocato per il derby (ieri ha lavorato parte). Da valutare Rebic (ma è più no che sì). Come evidenzia Tuttosport, il Milan, che per scelta effettua test tutti i giorni, spera ovviamente che i tamponi a cui si sottoporranno i calciatori sia oggi che domani non portino brutte notizie.