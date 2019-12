Attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, il Milan ha pubblicato un video con gli assist più belli di Suso in maglia rossonera. Ecco il tweet:

️ @suso30oficial has made his fair share of assists, but which is your favourite?



Quello contro il Bologna è solo l’ultimo assist di Suso: ecco i più belli! ️ #SempreMilan pic.twitter.com/K5zN43C8ju