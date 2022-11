Milan, gli auguri a Ignazio Abate per il suo compleanno

© foto di Gianluigi Torre

Giornata di festeggiamenti in casa rossonera: l'ex terzino e attuale allenatore della formazione Primavera rossonera Ignazio Abate compie oggi 36 anni. Il club gli ha dedicato un tweet di auguri come di consueto in cui c'è scritto: "Tanti auguri mister Abate". Anche la redazione di MilanNews.it si unisce nell'augurare buon compleanno a coach Abate.