Milan, gli highlights del ritorno in campo dei rossoneri: nel mirino la sfida con la Roma

Sui campi di Milanello, dopo la vittoria sul Lecce, la squadra rossonera è tornata al lavoro con intensità per preparare la sfida con la Roma. Sul canale twitter, il Milan ha pubblicato gli highlights dell'allenamento dei rossoneri: defatigante per chi ha giocato mentre sessioni con la palla per chi non ha messo piede in campo.

The lads immediately back to work at Milanello

La squadra torna subito al lavoro. Forza ragazzi! #SempreMilan