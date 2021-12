Milan, gli impegni del mese di gennaio: si inizia con la Roma, si chiude con la Juventus

Inizierà il 6 gennaio 2022 il nuovo anno per il Milan, che ospiterà la Roma a San Siro nel primo match del girone d'andata. Tre giorni dopo i rossoneri saranno ospitati dal Venezia mentre il 13 gennaio se la vedranno con il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il 17 gennaio il Milan affronterà lo Spezia in campionato in casa, giocando ancora a San Siro l'ultima gara del mese in programma contro la Juventus il 23 gennaio.

