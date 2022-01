Milan, gli infortuni non si fermano: Tomori è il quinto giocatore a finire sotto i ferri quest'anno

Il Milan in questa stagione, purtroppo, continua ad essere tormentato dagli infortuni. I rossoneri di Stefano Pioli non fanno in tempo a recuperare un giocatore, che subito un altro si fa male. Con l’infortunio di Fikayo Tomori che sarà costretto a operarsi al menisco, sia già a quota 5 calciatori quest’anno finiti sotto i ferri. I precedenti 4 sono stati:

Maignan (rottura dello scafoide)

Plizzari (lesione della rotula)

Kjær (rottura del crociato e del collaterale)

Florenzi (lesione parziale al menisco)