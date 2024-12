Milan, guaio Leao: se non recupera, contro la Juve Jimenez esterno alto

Guaio Leao in casa Milan: l'attaccante portoghese, uscito anzitempo dalla gara vinta dai rossoneri contro l'Hellas Verona, ha riportato quella che sembra essere un’elongazione abbastanza lieve, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, quello dell'utilizzo dell'ex Sporting nei prossimi impegni "resta un grande punto interrogativo".

Questo perché "per ora non si può ancora parlare di sensazioni, né nel bene né nel male", si legge. Ma dato il fatto che ai box è fermo anche Okafor e che lui non rientrerà in tempo per la Supercoppa, si fa avanti l'ipotesi di Alex Jimenez, "a suo agio sia da terzino sia da esterno alto: se Leao alzerà bandiera bianca, in Supercoppa con la Juventus toccherà a lui", scrive ancora il quotidiano.

Buone notizie invece da Pulisic: "Dovrebbe tornare disponibile per la Roma, per essere poi al top con la Juve". Poi su Bennacer: ha ripreso a lavorare in gruppo e quindi domenica è pronto per accomodarsi in panchina. Infine "ci saranno di nuovo anche Morata (tonsillite) e Torriani (influenza). Per LoftusCheek e Musah, l’obiettivo è lo stesso di Leao: la Juve in Supercoppa".