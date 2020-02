In avvicinamento al derby rossonero, si guarda al passato e ai migliori marcatori rossoneri nelle stracittadine milanesi. In questa speciale classifica figura, in cima, il nome di Shevchenko capace di segnare 14 reti. Questa la classifica dei top 4 marcatori:

1. Shevchenko 14 goal

2. Giuseppe Meazza 13 goal

3. Gunnar Nordahl 11 goal

4. Istvan Nyers 11 goal