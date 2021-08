Milan, i numeri di Ibrahimovic dal suo ritorno in rossonero: 28 gol in 47 presenze

Zlatan Ibrahimovic da quando è tornato al Milan (gennaio 2019) ha dato una svolta in positivo alla squadra. Il campione svedese, in un anno e mezzo, ha giocato 47 partite collezionando 28 gol e 8 assist. Un bottino sicuramente ottimo, che poteva essere ulteriormente incrementato se non ci fossero stati i tanti infortuni della passata stagione. Nel dettaglio i numeri dal suo ritorno sono:

2019/2020: 20 presenze, 11 gol e 5 assist

2020/2021: 27 presenze, 17 gol e 3 assist