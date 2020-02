Fin qui, la gestione Pioli non ha dato i frutti sperati. Perlomeno in termini di numeri. In 18 gare, infatti, il Milan ha vinto 8 volte, perso e pareggiato 5. I gol fatti sono 26, ben 24 quelli subiti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il gioco non è mai balzato all’occhio, come invece la disfatta di Bergamo o la sconfitta nel derby.