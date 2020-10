Guardando a dati e statistiche dell'ottimo inizio di stagione rossonero, sorprendono i numeri offensivi e difensivi del Milan. La squadra di Pioli, in 8 partite giocate, ha segnato un gol ogni 37 minuti mentre la difesa rossonera concede reti ogni 120 minuti. Ottime statistiche, quindi, sia per l'attacco che per la difesa rossonera.