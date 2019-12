Milan, i ricordi del mese di Dicembre: Doha e Pasalic

Alla faccia della schiena dolente... Arrivato a Milano con le cronache impegnate più sulla sua cartella clinica alla schiena che sul resto, l'allora Nazionale croato in prestito del Chelsea, Mario Pašalić, è stato solo un anno al Milan. Ma che anno! I due gol più importanti della stagione sono stati segnati, nel 2016-2017, proprio dal prossimo avversario dei rossoneri.



Da quel centrocampista educato, discreto e silenzioso divenuto nel tempo un punto di forza dell'EuroAtalanta di Gasperini. Atalanta-Milan è in calendario domenica 22 dicembre 2019. Il 22 dicembre 2016, invece, il Diavolo era a Doha, alla vigilia, dopo il viaggio rinviato di un giorno, della finale di Supercoppa di Lega contro la Juventus.



Una finale-romanzo, una finale intensa, vissuta, lottata, equilibrata. Il gol bianconero, il pareggio di Bonaventura su assist di Suso, un secondo tempo regolamentare giocato dal Milan con la propria coppia di difensori centrali, Paletta e Romagnoli, costantemente nella metà campo avversaria. Poi i supplementari, i pali, le proteste, i rigori.



Dopo la paratona di Gigio su Dybala, toccava a Mario. Pašalić! Gol decisivo, partita, trofeo! Non contento, il prossimo avversario dei rossoneri è entrato nella storia milanista per aver realizzato, unico in 120 anni, la rete di una vittoria del Milan nel momento in cui la squadra era in 9 contro 11: Bologna-Milan 0-1 (Bologna allenato da Roberto Donadoni) nel febbraio 2017.