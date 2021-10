Milan, i risultati del settore giovanile maschile e femminile

Terza vittoria consecutiva e prima posto a punteggio pieno per la Primavera femminile, che dopo Juve e Samp batte anche il ChievoVerona con un rotondo 5-0 esterno: doppietta di Cappa, gol di Renzotti, Avallone e Morleo. Sorrisi anche per le ragazze di Under 17 (22-0), Under 15 (10-0) e Under 12 (11-0). A livello maschile, primo passo falso degli U17 che perdono 2-1 a Vicenza. Ancora bene, invece, l'U14, poker col Renate in trasferta, e l'U13, sei gol contro la Pro Patria al Vismara. Ecco i dettagli:

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 17: 5° giornata, Vicenza-Milan 2-1 (10' Mangiameli)

UNDER 14: 2° giornata, Renate-Milan 2-4 (23' Pinessi, 2'st Borsani, 11'st Comotto, 19'st Tartaglia)

UNDER 13: 2° giornata, Milan-Pro Patria 6-1 (1' e 7'tt Bompan, 10' Colombo, 9'st Rusu, 13'st Mazzuchelli, 6'tt Grilli)

PRIMAVERA FEMMINILE: 3° giornata, ChievoVerona-Milan 0-5 (36' Renzotti, 45' Avallone, 5'st Morleo, 29'st e 45'st Cappa)

UNDER 17 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Airoldi 22-0 (Zanisi x5; Adelfio, Pecce, Sperduto x3; Dondolato, Polillo x2; D'Agostino, De Marco, Grimaldi, Pengo).

UNDER 15 FEMMINILE: 2° giornata, Minerva Milano-Milan 0-10 (3', 17' e 20' Stendardi, 16'st Di Falco, 18'st Zapelli, 2'tt Bonanomi, 15'tt e 16'tt Galdino, 19'tt Abbatangelo, 19'tt Lauzi)

UNDER 12 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Sarnico 11-0 (5', 16' e 15'tt Tomaselli, 6' Peres, 19' Montaperto, 1'st e 13'st Stendardi, 11'st e 2'tt Di Falco, 13'tt Franco, 17'tt Palopoli)