Milan, i rossoneri devono ritrovare la condizione migliore e guardarsi alle spalle

Per uscire dal momento difficile, il Milan deve ritrovare la forma migliore soprattutto di quei giocatori che lo hanno trascinato nell'ultimo anno, come per esempio Calhanoglu e Rebic. Dopo gli ultimi due ko, le altre squadre che puntano ad un posto in Champions League si sono avvicinate e dunque i rossoneri dovranno guardarsi alle spalle. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.