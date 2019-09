Milan, i rossoneri in nazionale: gol di Rodriguez, vittorie per Gigio e Suso

Tre vittorie e una sconfitta è il bilancio per i rossoneri in campo con le rispettive nazionali domenica 8 settembre. In campo Gigio Donnarumma, nuovamente titolare tra i pali della nazionale italiana: per lui 90' nella vittoria degli Azzurri a Tampere contro la Finlandia.

1-2 il risultato, panchina invece per Alessio Romagnoli. L'Italia sale così a quota 18 punti nel Gruppo J di qualificazione a Euro 2020, portandosi a 6 punti di vantaggio proprio sulla Finlandia a quattro partite dal termine del girone.

Spazio da titolare anche per Suso nella vittoria della Spagna contro le Isole Faroe: 4-0 il finale, con Jesús in campo per 68 minuti. La Spagna, così come l'Italia, è saldamente in testa al suo girone di qualificazione a punteggio pieno.

Gol e vittoria per Ricardo Rodríguez, titolare nel successo della Svizzera su Gibilterra e autore del gol del 3-0: un diagonale potente e preciso di prima dal limite nel terzo minuto di recupero del primo tempo. Alla presenza numero 67 con la nazionale elvetica arriva il settimo gol il numero 68 rossonero.

Sconfitta invece per la Bosnia di Krunić: 4-2 per l'Armenia, che opera anche il sorpasso in classifica sui bosniaci. Panchina per Rade, che era stato invece titolare e in campo per 90 minuti contro il Liechtenstein.