Milan, i rossoneri in nazionale: Leao in gol, vittoria per Kessie

A Chișinău, in campo la Turchia per la 6° giornata del Gruppo H di qualificazione a Euro 2020. Contro la Moldavia è un successo agevole per la formazione allenata da Senol Günes: 0-4 il risultato finale, che permette ai turchi di restare in testa al girone a pari punti - 15 - con i campioni del mondo della Francia. Hakan Çalhanoğlu, dopo essere partito da titolare contro Andorra, è subentrato al minuto 70 a Karaman sul risultato di 0-2.

Titolare Franck Kessié nel successo in amichevole della Costa d'Avorio sulla Tunisia: 90' in campo per il numero 79 rossonero e vittoria per 2-1 degli elefanti grazie ai gol di Seko Fofana e Roger Assalé.

Grande notte per Rafael Leão: titolare con l'Under 21 portoghese contro il Lussemburgo, il neo acquisto rossonero ha segnato il gol del vantaggio al 68' dopo una discesa palla al piede sulle destra. Alla sesta presenza con la formazione U21, ha segnato ieri sera la sua prima rete. 0-2 il risultato finale.

Sconfitta nella notte per il Brasile nell'amichevole contro il Perù. A Los Angeles i verdeoro hanno perso 0-1 per via del gol di Luis Abram all'85': mezz'ora di gioco per il rossonero Lucas Paquetá, entrato al posto di David Neres al 64'.

Largo successo per l'Italia Under 21 nella prima gara di qualificazione agli Europei 2021, che si svolgeranno in Ungheria e Slovenia. 5-0 sul Lussemburgo grazie ai gol di Locatelli, Kean, Sottil, Tumminello e Scamacca. Panchina per Matteo Gabbia.