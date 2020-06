Milan, Ibra atteso in Italia tra mercoledì e giovedì

Zlatan Ibrahimovic, che è alle prese con un problema muscolare al polpaccio, è tornato la scorsa settimana in Svezia, ma già nei prossimi giorni è atteso nuovamente a Milano: lo svedese dovrebbe rientrare in Italia tra mercoledì e giovedì per la visita di controllo che dovrebbe determinare in modo più chiaro i tempi di recupero dal suo infortunio. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.