Zlatan Ibrahimovic è finalmente tornato in campo, anche se solo per pochi minuti, sabato sera contro il Torino. Chi lo vede a Milanello tutti giorni lo descrive come "un animale in gabbia": i 48 giorni passati in infermeria per i due infortuni muscolari lo hanno caricato ulteriormente. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.