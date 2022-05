Milan, Ibrahimovic a digiuno dal 9 gennaio. Zlatan non segna da Venezia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è a secco ormai da 5 mesi. L'ultimo gol del fuoriclasse svedese risale, infatti, al 9 gennaio contro il Venezia quando, dopo pochi minuti, con una zampata, trasformò in rete una travolgente discesa sulla fascia sinistra di Rafael Leao. Ibra è ancora fermo a quota 8 gol in campionato ma in queste ultime tre gare vuole tornare alla rete.