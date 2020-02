Milan, Ibrahimovic imbattuto in nove sfide contro il Genoa

Per Ibrahimovic quella di domenica sarà la sfida numero nove contro il Genoa: nei precedenti, cinque vittorie e tre pareggi. Quattro successi sono arrivati in Serie A, uno nell’unico precedente in Coppa Italia ai tempi dell'Inter. In totale per lui, contro il Genoa, quattro reti e cinque assist nei suddetti otto precedenti, anche se il gol al Grifone manca dal 25 aprile 2012.

