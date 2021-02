Milan, Ibrahimovic non gioca in Europa League dalla sfida d'andata contro il Lille

Dato l’infortunio di Mario Mandzukic, domani contro la Stella Rossa, Zlatan Ibrahimovic, quasi sicuramente scenderà in campo. Ancora non si ha certezza se giocherà dal primo minuto oppure no, ma il campione svedese quasi certamente verrà utilizzato. Ibrahimovic non scende in campo in Europa League dalla sfida del 5 novembre persa per 0-3 contro il Lille. Nelle successive 3 sfide del girone Ibra è stato infortunato, mentre la settimana scorsa a Belgrado è rimasto per tutto il match in panchina.