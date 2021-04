Milan, Ibrahimovic out contro il Sassuolo: sarà la sedicesima partita saltata per infortunio

Non convocato nel match contro il Sassuolo per un problema muscolare, Zlatan Ibrahimovic non scenderà in campo per la sedicesima volta per infortunio nella stagione 2020/2021. Queste le gare che l'attaccante svedese ha saltato:

Europa League: Lille, Celtic, Sparta Praga, Manchester United;

Serie A: Fiorentina, Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo, Lazio, Benevento, Juventus, Udinese, Verona, Napoli, Sassuolo.