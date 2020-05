Lunedì è previsto l’atteso rientro in Italia di Ibrahimovic. Come riporta Tuttosport, Zlatan, in linea teorica, sarà quello più in forma di tutti, dal momento che si sta allenando ormai da settimane in Svezia con l’Hammarby. Ma bisognerà capire di quanti giorni avrà bisogno per tornare a lavorare con il resto della squadra.