Milan, il bel gesto di Gattuso: lascia 5 milioni di euro al suo staff

Rino Gattuso ha deciso di lasciare il Milan, ma prima ha fatto un gesto che conferma ancora una volta la sua grande generosità: come riporta il Corriere della Sera, l'ormai ex tecnico rossonero ha infatti rinunciato totalmente ai restanti due anni di contratto (11 mlioni di euro lordi) e ha chiesto in cambio che il club di via Aldo Rossi paghi subito ai suoi collaboratori tutte le 24 mensilità che avrebbero dovuto ricevere nei prossimi due anni (circa 5 milioni di euro lordi).