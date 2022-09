Milan, il bilancio alla prima sosta: meglio in casa che in trasferta

MilanNews.it

Arrivati alla prima sosta per le nazionali, l'unica prima di quella lunga per il Mondiale da metà novembre, si può fare un punto sul rendimento del Milan in casa e in trasferta. Considerando sia il campionato che la Champions, i rossoneri hanno giocato 5 partite a San Siro, conquistando 12 punti sui 15 disponibili e segnando 13 gol complessivi. In trasferta il rendimento è leggermente inferiore: 6 punti in quattro gare giocate lontano da casa (tre pareggi e una vittoria), segnando appena 4 gol.