© foto di DANIELE MASCOLO

Con la vittoria di oggi in extremis sulla Fiorentina per 2-1, il Milan ha conquistato la decima vittoria in campionato su quindici partite disputate. Sono tre, poi, i pareggi e due le sconfitte, per un totale di 33 punti. Alla pausa, dunque, i rossoneri restano a otto distanze dal Napoli capolista.