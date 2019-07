Milan, il calendario delle amichevoli estive

Il Milan, ad oggi, ha in programma quattro amichevoli, nessuna delle quali sul suolo italiano. I rossoneri prenderanno parte all'edizione 2019 dell'International Champions Cup, dove giocheranno due gare negli USA e una in Galles. Infine ci sarà un ultimo test in Kosovo. Ecco lo schedule:

24 luglio, Bayern Monaco-Milan. Diretta tv: dalle 02.55 su Sportitalia

28 luglio, Milan-Benfica. Diretta tv: dalle 20.55 su Sportitalia

3 agosto, Manchester United-Milan. Diretta tv: dalle 18.25 su Sportitalia

10 agosto, FC Feronikeli-Milan. Diretta tv: da definire