Milan, il compito di Giampaolo: rilanciare Piatek e Paquetà

Il Milan naviga in cattive acque da inizio stagione, ma la situazione è precipitata settimana scorsa con le tre sconfitte consecutive, l’ultima poi senza esprimere gioco né identità di squadra. Marco Giampaolo è sul banco degli imputati e in queste ore sta cercando di trovare il sistema per uscire dalla crisi. Sa che la partita contro il Genoa sarà molto importante per il futuro della squadra e soprattutto il suo, ma in queste ore ha una missione particolare, ovvero rilanciare sia Lucas Paquetà che Kris Piatek.

Gli acquisti più importanti di gennaio scorso, in cui il club ha investito 70 milioni di euro, sono apparsi in ombra in questo avvio di stagione. Il pistolero a dire il vero è andato a segno due volte, ma solamente su calcio di rigore e mai su azione. L’ex Genoa sembra un corpo estraneo alla manovra offensiva del Milan che solamente contro il Torino ha dato segni di vitalità, per il resto è sempre stata lenta e poco propositiva. Piatek durante la gara ha pochissimi palloni giocabili, e secondo diversi addetti ai lavori, le caratteristiche tecniche della punta non si adatterebbero al modo di giocare di Giampaolo. Così per “recuperare” uno dei patrimoni della squadra, l’allenatore dovrà studiare con lui qualche cambiamento tattico in modo da renderlo il killer d’area della scorsa stagione.

Discorso identico per Paquetà che probabilmente ha avuto un inizio peggiore del compagno di squadra. Un paio di esclusioni pesanti, un infortunio e qualche gara al di sotto delle aspettative, hanno messo il brasiliano in ombra. Giampaolo deve provare a rigenerare uno dei talenti del Milan, il cui investimento economico è stato molto oneroso, e che potrebbe dare un grande contributo se collocato nel modo giusto in campo. Due missioni che potrebbero ridare speranza a questo Milan malridotto.